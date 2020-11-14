بعد إعلان البعثة موعد الانتخابات.. المشري: نرى أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور

ليبيا – أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن ترحيبه بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

المشري أضاف بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس: “نرى أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور ونقترح أن يجرى في 17 فبراير القادم” في اشارة منه إلى مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا ما سيجعل إجراء إنتخابات في ديسمبر أمرًا مستحيلاً يقول مراقبون.

وزعم المشري في ختام تصريحاته حرصهم على أن تنتقل ليبيا أخيرًا بعد كل تلك الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية