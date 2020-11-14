«القيادة العامة» تنفذ مناورات بالذخيرة الحية

نفذت كتيبة طارق بن زياد، التابعة لقوات القيادة العامة، مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت اسم «واعملوا» الكرامة 2020.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، اليوم مشاهد من المناورة التي «شملت نُخباً من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي»، فيما لم تكشف عن موعد ومكان تنفيذ المناورة.

وأوضحت الشعبة أن المناورة نفّذت من خلالها تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات اقتحام، بحضور آمر اللواء وأمراء الكتائب وعدد من القيادات العسكرية بالقيادة العامة.

ولفت البيان إلى أن المناورات أظهرت «مدى الدقة في إصابة الأهداف، وظهر خلال هذه المناورة القدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيت المحدد».

ووصف البيان المناورة بأنها«باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب للقوات المسلحة العربية الليبية تأهباً لردع و مكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الآراضي الليبية».

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