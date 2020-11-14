شبح العطش يهدد حياة سكان قرية أولاد محمود في الجبل الغربي

يهدد شبح العطش أهالي منطقة أولاد محمود بالجبل الغربي، وللوقوف على المشكلة، اتجهت قناة “218” إلى المنطقة، وكانت المعاناة منذ الانطلاق، حيث أن طريقا جبلية وعرة تعرف محليا بالشليوني توصلك إلى المكان، فالوصول إلى القرية صعب، ويجب عليك أن تسلك طريقا أخرى طويلة لتصل إليها، وتضاف إلى معاناة الطرق في هذه القرية معاناة شح مياه الشرب فيها منذ سنوات.

ورافقت “218” سكان القرية في رحلتهم إلى المكان الذي يقومون بالذهاب إليه يوميا بسياراتهم الخاصة نظرا لوعورة التضاريس المحيطة به، لتعبئة أوعية صغيرة بمياه الشرب بالكاد تكفي استخدامهم اليومي، ورصدت “218” مخاطر هذه الطريق الحجرية وطول المسافة وهول المعاناة لنصل إلى البئر القديمة الموجودة منذ عقود من الزمن بعد أن باتت اليوم مصدر المياه الرئيسي الذي يتزود منه الأهالي.

ويصل سعر صهريج الماء إلى 140 دينارا تقريبا وغالبية الأهالي يعانون كغيرهم من أهالي البلاد من مشكلة نقص السيولة التي باتت تقض مضاجعهم وتؤثر بشكل ملموس على حياتهم اليومية في كافة المناحي.

أوضاع صعبة أجبرت بعض الأهالي على الرحيل، ومنهم من بات يستعد اليوم للرحيل أيضا بعد أن ذهبت كل مناشداتهم السابقة أدراج الرياح، وبات حل مشكلتهم الهينة ضربا من الخيال نتيجة تغافل الحكومات التي لم تعد تأبه لحال المواطن ولم تلتفت لحلحلة مشاكله اليومية.

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