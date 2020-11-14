المرصد السوري: عدد المرتزقة السوريين بليبيا بلغ 18 ألفا من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للمرتزقة السوريين الذين ذهبوا لليبيا بلغ 18 ألفا من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، و بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية

وكشف ما يسمى بالمرصد، أن إجمالي المرتزقة الذين قتلوا في معارك ليبيا بلغ 496 شخص بالإضافة إلى إصابة وفقدان الاتصال بالمئات من المرتزقة الآخرين.

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