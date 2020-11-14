“بويصير” ينشر صورة مستوطنة إسرائيلية زاعما: مشاريع إسكان العرائس في ليبيا

نشر محمد بوصير، المحلل السياسي، صورة لمستوطنة إسرائيلية، على حسابه بموقع بالفيس بوك، على أنها صورة مشاريع إسكان العرائس في ليبيا، وقال تم الانتهاء من 12 قرية موزعة من غريان ويفرن غربا إلى أوباري وأم الأرانب جنوبا والرجمة ومساعد وعمر المختار ومسه شرقا ، بتمويل مشترك مع هيئة التمويل الدولية IFC ، تصميم معماريين ومهندسين ليبيين وتنفيذ شركات مشتركه ليبية دوليه من القطاع الخاص .

وتابع 10%دفعة استلام والباقى على 30 سنهة، كما يتحمل صندوق احتياطى المستقبل الفوائد المستحقة للمولين ، متابعا، الجميل أن بعض البلديات قررت مساعدة عرسانها وعرائسها بنصف دفعة الاستلام كقرض حسن لمدة خمس سنوات ، والقرى مرتبطة بخطوط مواصلات منتظمة، ومكتفية ذاتيا بالخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ، حيث كل المشاريع المقامة عليه معفية من الضرائب والرسوم لتشجيع الأطباء و رجال التعليم والأعمال والحرفيين والمهنيين لتدشين مشاريعهم فيها وخلق فرص العمل .

واستطرد، اقتراح تسمية قرى العرائس بأعلام ليبيين ساهموا فى اسعاد الناس من أدباء ومثقفين وفنانين وفنانات وموسيقيين ورياضيين يبدوا اقتراحا وجيها ، فعلينا الاحتفاء من خلالهم بالحياة ومن يمكن ان يجعل البلاد اسعد وادفأ وأفضل.

ونشرت العديد من المواقع الأجنبية صورة المستطونة الإسرائيلية، منها أخبار متعلقة بدعم البنك الفرنسي لبناء هذه المستوطنات. وفى تقرير صادر عن إحدى المواقع بعنوان” العلاقات الخطيرة: البنوك الفرنسية والمستوطنات الإسرائيلية ” على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) ومقره باريس ، وهو منظمة دولية غير حكومية لحقوق الإنسان تضم 184 منظمة عضو من 112 دولة، مضيفا أن 5 شركات فرنسية الخمس منخرطة بشكل أكبر في الأعمال التجارية التي تساعد في تطوير المستوطنات من خلال بناء “المساكن والمصانع وتركيب اتصالات الهاتف والإنترنت أو معدات المراقبة”.