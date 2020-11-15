سلامة يعرب عن تفائله الكبير بشأن التسوية في ليبيا

أعرب مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة، عن تفائله في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى بإمكانية إنهاء العنف في ليبيا والتوصل لتسوية سياسية تنهي الأزمة.

وقال سلامة إن ما تم التوصل إليه في الشهرين الماضيين هو تراكم للعوامل الإيجابية، مؤكدا أنه بعد أشهر من هدوء نسبي وسلسلة من الخطوات الإيجابية، أظهر الليبيون اهتماما متجددا بالحوار.

وأضاف سلامة أن ليبيا أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات آمنة بما يكفي “لتمثل بشكل مقبول إرادة الشعب” وأنه يمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة.

وتأتي تصريحات سلامة بالتزامن مع محادثات سياسية برعاية الأمم المتحدة في تونس بهدف تعيين حكومة جديدة لتنظيم انتخابات وإدارة بلد يعاني من صراع وأزمة اقتصادية وجائحة كورونا، وأعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة، أن المشاركين في حوار تونس وافقوا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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