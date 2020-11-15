مخاوف لدى أمازيغ ليبيا من الخروج باتفاقات هشة من حوار تونس وتلويح بعدم الالتزام بها

أفادت مصادر إعلامية بأن أمازيغ ليبيا لوحوا برفض مخرجات الحوار السياسي الجاري في تونس، وسط مخاوف من الخروج باتفاقات هشة لا يستقيم معها الحل السلمي في البلاد.

وقال العضو المؤسس في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام أحمدي، في تعقيبه على التلويح برفض مخرجات الحوار، إنه من المستحيل بناء الاستقرار السياسي في ليبيا مع استبعاد الأمازيغ والتبو.

وأضاف أحمدي في تصريح صحفي أنه لم يتم دعوة الأمازيغ للحوار الليبي في تونس على الرغم من الاجتماعات العديدة التي عقدوها مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذين أعرب الأمازيغ لهم عن قلقهم وفي نهاية نقاش طويل دام عدة ساعات أعرب بيان عام عن استياء الأمازيغ من الأساليب المتبعة في اختيار المشاركين في الحوار الليبي في تونس، وحيث أن الأمازيع غير ممثلين في هذه المحادثات فلن يكونوا ملزمين بأي من القرارات المتخذة هناك.

وتابع أحمدي أنه لقد كان طلب الأمازيغ واضحًا، وأردوا تمثيلًا سياسيًا في هذا الحوار الليبي الداخلي في تونس، وهم ليسوا مجرد خلفية عرقية، فهم جزء مهم من ليبيا ويريدون المطالبة بنفس الحقوق والواجبات مثل بقية الليبيين، فيما تسعى بعثة الأمم المتحدة جاهدة لرفض التمثيل السياسي للأمازيغ والتبو، محذّرا من أنه طالما استمر هذا المأزق فسيكون من المستحيل تمامًا بناء الاستقرار السياسي.

وأشار أحمدي إلى أن النقطة الأكثر إشكالية في اجتماع تونس هي أنه يضع النقاش السياسي في مأزق منذ البداية، إذ لا يمكن أن يكون اتخاذ قرار بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة بمنطق إقليمي وديمغرافي في مصلحة الدولة بأي حال من الأحوال، ناهيك عن السماح بظهور مجتمع مدني فعال، لا سيما من خلال استبعاد القوى النشطة على الأرض من المحادثات.

وأكد أحمدي أنه لم يتم حل أي من الجوانب الثلاثة (الأمنية والسياسية والاقتصادية) التي طرحتها الأمم المتحدة في الملف الليبي، محذرا من أن ليبيا في وضع حرج، حيث الصحراء الليبية تعج بعناصر “داعش” في جبال الهروج بالجفرة، كما أن قضية عدم الاستقرار الأمني لم تحل، إنها خطر حقيقي وملموس وكل هذه القضايا تؤثر على الجميع بشكل مباشر لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استبعاد القوى الفاعلة على الأرض من حل الأزمة.

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