الشهيبي: دخول خمس سفن لميناء بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2020

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها الشعير والإسمنت.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن ميناء بنغازي استقبل عددا من السفن التجارية منها سفينة نقل الحاويات (ڤكترا) وعلى متنها عدد 201 حاوية بضائع متنوعة كما رست على أرصفة الميناء السفينة( أس سافينجا ) وعلى متنها عدد 203 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأكد الشهيبي أيضا وصول السفينة (ايجي فيوتشر) وعلى متنها عدد 240 حاوية بضائع مختلفة وكذلك السفينة نقا الحبوب (سبارتا) وعلى متنها 9420 طن من حبوب الشعير وأيضا السفينة( سام) وعلى متنها 3000 طن من أكياس الأسمنت.