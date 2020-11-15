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الشهيبي: دخول خمس سفن لميناء بنغازي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2020

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها الشعير والإسمنت.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن ميناء بنغازي استقبل عددا من السفن التجارية منها سفينة نقل الحاويات (ڤكترا) وعلى متنها عدد 201 حاوية بضائع متنوعة كما رست على أرصفة الميناء السفينة( أس سافينجا ) وعلى متنها عدد 203 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأكد الشهيبي أيضا وصول السفينة (ايجي فيوتشر) وعلى متنها عدد 240 حاوية بضائع مختلفة وكذلك السفينة نقا الحبوب (سبارتا) وعلى متنها 9420 طن من حبوب الشعير وأيضا السفينة( سام)  وعلى متنها 3000 طن من أكياس الأسمنت.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ـ الشهيبي ـ الشريف ـ القندي ـ االعلاقي ـ الكبير ـ الجويلي ـ السويحلي رونالدوا ـ حتى كلتمهم كلام تافهين تقول معلقين كرة قدم -ماهو ماكلة وسموم…..!!!!!!
    هذي ميناء يهود المصاريت ومعاهم قطر ومصر ومش بعيد يبنوا فمستوطنات للطليان والفاشين والا حاويات مرصوصة ارهابيين ـ ويتكلموا مرة بأسم الشرق المؤقتة ومرة بأسم االغرب الوفاق ـ ويسبوا في حفتر ويحاولوا بفتحوا االحدود مع يهود تونس ……!!!! ـــ سبب الفوضى

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