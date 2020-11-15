عاجل// مصادر: هناك اتجاه للتصويت على نظام قوائم المترشحين لرئيسي المجلس الرئاسي والوزراء ونوابهما من قبل الـ75 عضو بالقاعة

أعلنت مصادر، اليوم الأحد، أن هناك اتجاه من داخل لجنة الحوار الليبي بتونس إلى التصويت على نظام قوائم المترشحين لرئيسي المجلس الرئاسي والوزراء ونوابهما من قبل الـ75 عضو بالقاعة.
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أعلنت مصادر، اليوم الأحد، أن هناك اتجاه من داخل لجنة الحوار الليبي بتونس إلى التصويت على نظام قوائم المترشحين لرئيسي المجلس الرئاسي والوزراء ونوابهما من قبل الـ75 عضو بالقاعة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ندعو الله ان يلم شملنا علي الخير والصلاح لهذا البلد المنكوب بفعل نكبة قهاير التي دمرت الاخضر واليابس ولاحول ولاقوة الا بالله….الامل الوحيد لنا الآن ان يخاف الله كل من ترشح لمنصب ويضع مصلحة بلده امامه وان يترك الانانية وشخصنة الامور وان تكون الحكومة من أناس وطنيين وخبراء و حرفيين يخافون الله وهذا هو المطلب الوحيد …الله أهدي العباد لما فيه الخير والصلاح يارب العالمين………..
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