عاجل// مصادر: هناك اتجاه للتصويت على نظام قوائم المترشحين لرئيسي المجلس الرئاسي والوزراء ونوابهما من قبل الـ75 عضو بالقاعة

أعلنت مصادر، اليوم الأحد، أن هناك اتجاه من داخل لجنة الحوار الليبي بتونس إلى التصويت على نظام قوائم المترشحين لرئيسي المجلس الرئاسي والوزراء ونوابهما من قبل الـ75 عضو بالقاعة.

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