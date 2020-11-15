هبوط جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية

هبطت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي السوق الموازية عصر اليوم الإثنين مقابل السعر الذي أغلقت عليه السوق في ختام تعاملات أمس السبت.

ووصل الدولار إلى 6.29 دينار بعد أن سجلت العملة الأميركية 6.36 دينار في تعاملات أمس. كما هبط سعر اليورو إلى 7.42 من 7.49 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 8.25 من 8.35 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

في الوقت ذاته، انخفضت الليرة التركية إلى 0.82 دينار من 8.83 دينار، والدينار التونسي إلى 2.29 من 2.32 دينار ليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا