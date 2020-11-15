الفرجاني: تحديد موعد الانتخابات في ليبيا خطوة مهمة

أكد المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني، أن “تحديد المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز موعدًا محددًا لإجراء الانتخابات في ليبيا خطوة مهمة”، مؤكدا أن “إعلان سقف زمني للأزمة سيضع جميع الأطراف بما فيها المجتمع الدولي والأطراف الداخلية تحت ضغط هذا الاستحقاق.

وأشار الفرجاني، في تصريح صحفي، إلى أنه يشترط وجود جدية ومصداقية من المجتمع الدولي في فرض الاستحقاقات الوطنية التي أعلنت عنها البعثة الأممية على تركيا، التي تسيطر ميليشياتها على العاصمة طرابلس، متوقعًا عدم حدوث ذلك.

وقال الفرجاني، إن “نجاح المسار العسكري يتوقف على رغبة الأطراف الفاعلة وهي الولايات المتحدة في دعم هذا المسار وما يترتب عليه من استحقاقات صعبة، وهي خروج الأطراف الدولية التي تملك وجودًا عسكريًا في ليبيا، لأن ما عدا ذلك سينتهي المسار عند وقف إطلاق النار.“

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