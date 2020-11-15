الدغاري: نخشى من التوافق على تدوير نفس الأشخاص في الحكومة الجديدة

انتقد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، طريقة البعثة الأممية لدى ليبيا في إدارة الحوار السياسي في تونس التي تعتمد على التكتم التام وسياسة الأبواب المغلقة من قبل البعثة ووسائل الإعلام ومن اعضاء الحوار أنفسهم، مشيرا إلى أن هذه الشخصيات تم اختيارها بدون معايير وشفافية، لأنه يغلب عليها الولاء لشخصيات نافذة في الدولة.

وأوضح الدغاري، في تصريح إعلامي، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تمثل الإدارة الأمريكية والبعثة بشكل عام، مؤكدا أنها تسعى لإضافة إنجاز جديد في سجلها السياسي( كارت)؛ لذلك فهي مصرة على أن تتجاوز كل الملاحظات التي تم الإدلاء بها، وتريد إخراج ما يجري في تونس بشكل تعسفي.

وأضاف الدغاري، أن مجلس النواب سيلتئم بشكل جيد خلال الأسبوع القادم، مبينا أن هناك تواصل جاد بين مجلسي النواب المنقسم، والدليل خروج البيان من 112 نائبًا، متابعا: هناك ضرورة لتوحيده للاستعداد للانتخابات واستحقاقات أخرى، كدراسة الوثيقة التي يتم دراستها في تونس، والتي يبدو أن وليامز لا تريد أن تبعث نسخة لمجلس النواب، ولكن البعثة ملزمة ألّا تتجاوز المؤسسة التشريعية والتعاطي معها بكل إيجابية.

وأشار إلى أنّ هناك كثيرًا من التحديات التي تواجههم كانقسام المؤسسات والترتيبات الأمنية التي يجب أن تضمن الاستفتاء بطريقة شفافة، لافتًا إلى أن المفوضية العليا للانتخابات أمامها أيضًا بعض المشاكل منها منظومة الرقم الوطني، وتوفير الدعم المادي لها لتأدية مهامها.

واستطرد أن المخاوف مما تم التوافق عليه الآن هو جسم أو حكومة جديدة يتم اختيارها بطريقة يغلب عليها العواطف وتدوير نفس الأشخاص وفشل المؤسسات التي ستحدد لها مددًا زمنية وخارطة واضحة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو رفض الاستفتاء من قبل بعض الجهات .

وأكد على أنه في حال تم التوصّل في حوار تونس إلى توافق يخرج بمستند يتم تضمين الإعلان الدستوري به سيتم التعامل معه، أما إذا فشلت مخرجات تونس فليس أمام الليبين إلا الاستفتاء على الدستور، مطالبًا من سيتم اختيارهم للمناصب بأن يحترموا التشريعات النافدة.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من جعل مصلحة الوطن هي العليا.

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