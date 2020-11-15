أبو سبيحة: ملتقى تونس قد يكون بداية فعلية لتقسيم ليبيا

شدد الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان، على أنه إذا صح أن تكون خاتمة أوراق ملتقى الحوار بتونس على جعل ليبيا “دولة اتحادية”، فهذه بداية الإجراءات التنفيذية الفعلية لتقسيم ليبيا.

وطالب أبو سبيحة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالتحرك العاجل لرفض هذا الموضوع، موضحا أنه يعتبر كارثة على الوطن، الذي سيدخل في صراعات إقليمية لايعلم ضراوتها ونهايتها إلا الله.

وندد أبو سبيحة في ختام تصريحه، بشر ما يدبر للبلاد في كواليس أعداء ليبيا ومندوبتهم “ستيفاني وليامز”، على حد قوله.

وكان قد انطلق ملتقى الحوار بتونس بين مختلف الأطياف الليبية، لبحث الأوضاع في البلاد، وسط أنباء تفيد أنه قد ينتهي اليوم دون تحديد الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24