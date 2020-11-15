الشريف: الساعات القادمة وما ينتج عنها ليست خيار بلا قرار

رأى مدير مركز البحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، أن الساعات القادمة وما ينتج عنها ليست “خيار” بلا “قرار”.

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”مناورات ومشاورات وساعات ينتظرها الليبيين بفارغ الصبر رغبة في إنتاج وليد جديد ستطلق عليه استيفاني اسم لهذا المولود الجديد، الجميع يبحث عن مرحلة جديدة لعلها تكون خير وتنجب لهم السعادة مع المولود، الساعات القادمة وما ينتج عنها ليست خيار بلا قرار، فلا يتوقع أحد أن الليبيين قد وجدوا عصا موسي عليه السلام، بل وجود عصا استيفاني “الغليظة”، فالذي قد نساه الليبيين أن قانون دعم الاستقرار في ليبيا قد صدر في واشنطن وما على الآخرين الا التنفيذ”، على حسب تعبيره.