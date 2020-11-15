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رئيس تكتل إحياء ليبيا يوجه رسالة للأمم المتحدة بعد تحديدها لموعد الانتخابات

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وجه رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، رسالة للأمم المتحدة، شكرها على استجابتها لدعوة التكتل بتحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تكون مدعومة ومراقبة دوليا.
 وأعرب النايض في الوقت ذاته عن أسفه لعدم مراعاة البعثة لمقترح آخر للتكتل يدعو لضرورة التركيز على الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الليبي في جلسات الحوار الليبي في تونس.
وجاءت الرسالة عقب الإعلان الأممي الذي حدد تاريخ 24 ديسمبر لعام 2021 موعدا لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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