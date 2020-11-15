الليبيات المشاركات في حوار تونس يطالبن بنسبة 30% من المناصب القيادية

تقدمت النساء الليبيات المشاركات في الحوار السياسي الليبي في تونس، اليوم الأحد، بشروطهن في تشكيل الحكومة التنفيذية، وأكدت أن المرأة شريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي وإعادة بناء الدولة الليبية على أسس السّيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص بين أبناء وبنات الوطن.

وطالبت النساء الليبيات، في بيان، بأن يُراعى في تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة“.

وناشدت بضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها“.

وشدد البيان على أن يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة، ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.

وذكر البيان، أنه ينبغي إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاثة نساء من ذوات الخبرة في المجال، مطالبات بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة“.

ولفت إلى أنه هناك ضرورة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي“.

وطالبت النساء الليبيات بضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.

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