«الاجتماعي لقبائل الطوارق» يطالب بحل مشكلة أصحاب السجلات الموقتة في الأحوال المدنية

طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، الحكومة المقبلة، باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع «حل جذري للمعوقات الحقوقية التي عاشتها وتعيشها أسرنا من أصحاب السجلات الموقتة بمصلحة الأحوال المدنية».

وقال المجلس في بيان اليوم، إن هذا المطلب يأتي «في الوقت الذي نبارك فيه لليبيين الوقف الدائم لإطلاق النار الذي أعلنت عنه اللجنة العسكرية (لجنة 10)، والذي تزامن مع استئناف المؤسسة الوطنية للنفط إعادة الإنتاج لمستوياته الطبيعية، ما يبعث ببريق أمل جديد نحو الانفراج النهائي والدائم للأزمة الليبية وطي صفحة الصراعات الدموية التي أنهكت كاهل المواطن طيلة السنوات الماضية».

– تمديد محادثات ملتقى الحوار السياسي في تونس لأيام وتعهدات على أعضاء السلطة الجديدة

كما بارك المجلس مساعي الحوار السياسي الليبي الذي يجري حاليا في تونس، واعتماده يوم 24 ديمسبر 2021، موعدا للانتخابات من أجل إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، داعيا لجنة الحوار السياسي بسرعة إنجاز أعمالها المنوطة بها في تشكيل مجلس رئاسي وحكمة وطنية قوية تؤدي أعمالها بشكل مستقل ومهني في معالجة الملفات العاجلة والتي من ضمنها ملفات الأسر الليبية المقيدة بمصلحة الأحوال المدنية المحرومة من المشاركة في العملية الانتخابية أسوة ببقية الليبيين ما يعد خرقا صريحا للقوانين الليبية والدولية النافذة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا