تطوير العمل من الورقي إلى المنظومات الإلكترونية في طبرق

شرعت إدارة الخدمات الصحية في طبرق بتطوير العمل من الشكل الورقي إلى العمل بالمنظومات الإلكترونية في الأقسام التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات.
وتتمثل تلك الأقسام بالمخازن والمحفوظات وشؤون الموظفين، علما أنه في الفترة الحالية يتم تدريب العاملين بهذه الأقسام على هذه المنظومات، حيث سيتم العمل بها مع بداية العام القادم.
يشار إلى أن جميع هذه الإجراءات تمت بتعليمات من مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق، لغايات تسخير جميع الإمكانيات المتاحة ورفع مستوى الخدمات الصحية والعيادات التابعة للإدارة.
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