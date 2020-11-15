تطوير العمل من الورقي إلى المنظومات الإلكترونية في طبرق

شرعت إدارة الخدمات الصحية في طبرق بتطوير العمل من الشكل الورقي إلى العمل بالمنظومات الإلكترونية في الأقسام التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات.

وتتمثل تلك الأقسام بالمخازن والمحفوظات وشؤون الموظفين، علما أنه في الفترة الحالية يتم تدريب العاملين بهذه الأقسام على هذه المنظومات، حيث سيتم العمل بها مع بداية العام القادم.

يشار إلى أن جميع هذه الإجراءات تمت بتعليمات من مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق، لغايات تسخير جميع الإمكانيات المتاحة ورفع مستوى الخدمات الصحية والعيادات التابعة للإدارة.

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