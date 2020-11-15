عاجل // أنباء عن نقل ملتقى الحوار من تونس إلى سرت

أفات وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن أعضاء ملتقى الحوار الليبي في تونس يدرسون نقل الحوار من تونس إلى سرت.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفات وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن أعضاء ملتقى الحوار الليبي في تونس يدرسون نقل الحوار من تونس إلى سرت.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
من سرقة الغزالة وباعها لإيطاليا ….؟؟
قام الحرامي محمود عبدالعزيز الورفلي والحرامي المهدي الحاراتي عميد بلدية طرابلس الكبرى بسرقة العزالة وتهريبها الى جمهورية مالطا بالاتفاق مع السلطات المالطية الحرايمية بدعم عصابات الحرايمية بحكومات دول الاتحاد الاوروبي الحرايمي وثم بيعها لإيطاليا بمبلغ 50 مليون يورو .
نتوجه الى الشعب الليبي عامة وسكان مدينة طرابلس خاصة برفع قضية لدى النائب العام ضد السارقي الغزالة الحرامي / عبدالعزيز الورفلي متاع قناة التناصح والحرامي المهدي الحاراتي بتهمة سرقة الغزالة والخيانة العظمى لدولة ليبيا وشعبها وضد رئيس وزراء مالطا الذي قام بمساعدتهم وضد قيادات السايسية للاتحاد الاوروبي الذين دعموا هؤلاء السارق والحرايمية بمافيهم العاهرة سيتفاني برفع قضايا جنائية ضدها بتهمة أنتهاك حقوق الانسان وفرض الدكتاتورية على الشعب الليبي بعيداً عن الديمقراطية التي تتشدق بها أمريكا وعصاباتها الحرايمية ومعهم اتحاد الحرايمية الاوروبي ومطالبتهم بتعويض الشعب الليبي … سيتم كشف جميع الحرايمية داخل ليبيا وخارجها بمافيهم رؤوساء وقيادات ومخابرات ودول وجماعات وافراد ومافيات تعمل على سرقة ونهب ثروات وتاريخ ليبيا بواسطة كلابهم .
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