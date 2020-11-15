عاجل // أنباء عن نقل ملتقى الحوار من تونس إلى سرت

أفات وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن أعضاء ملتقى الحوار الليبي في تونس يدرسون نقل الحوار من تونس إلى سرت.

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