المرصد السوري: تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى ليبيا بلغ 18 ألفا من الجنسية السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى ليبيا بلغ 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية.

المرصد أوضح في بيان له أمس أن المرتزقة الذين وصلوا ليبيا من بينهم 350 طفلا دون سن ال18، لافتا إلى أنه عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10 آلاف و750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وأضاف أن تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ 10 آلاف، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وأكد المرصد السوري أن إجمالي المرتزقة الذين قتلوا في معارك ليبيا بلغ 496 شخصا، فضلا عن إصابة وفقدان الاتصال بمئات آخرين من العناصر الذين حولتهم المخابرات التركية إلى مرتزقة، بإغرائهم بمقابل مادي كبير.

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