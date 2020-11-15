انتهاء دورة تدريبية لموظفى المطارات عن كيفية تحصيل الديون المتعثرة

انطلقت اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان الإيرادات وكيفية تحصيل الديون المتعثرة والتي يشارك فيها عدد 15 موظف تابعين للمصلحة ومطارات معيتيقة وبنينا وطبرق ولابرق وسبها.

وبحسب إيجاز صحفى لمصلحة المطارات بوزارة المواصلات ، سوف تستمر هذه الدورة لمدة 5 أيام متتالية وتهدف إلى الرفع من كفاءة الموظفين التابعين للإدارات والمكاتب المالية بالمصلحة والمطارات التابعة من خلال التعريف بالإيرادات ومبادئ المحاسبة وأهدافها وتوضيح أشكال الوحدات الاقتصادية مع الكشف علي الايرادات المشكوك في تحصيلها بالطرق الحديثة.