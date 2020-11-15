لعلاج فئة محددة.. الوفاق تستورد 6 ألاف لقاح ضد كورونا

كشف خليفة البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، أن حكومة الوفاق بدأت فعليا في إجراءات الحصول على 6 آلاف لقاح مضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح البكوش، في تصريح صحفي، أن اللقاح لن يحتاجه كل الليبيين، مبينا أن المرحلة الأولى ستقتصر على الفئات الأكثر عرضة للفيروس، وعلى رأسها الأطقم الطبية والطبية المساعدة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وأشار البكوش إلى أنه في حال انتهاء الإجراءات المالية غدا الاثنين، سيتم الحصول على الدفعة الأولى من اللقاح مبكرا.. على حد قوله .

وبحسب مصادر إعلامية، فقد منح ديوان المحاسبة إذنا لوزارة الصحة بحكومة الوفاق على التعاقد للحصول على لقاح كورونا بقيمة 9 ملايين و619 ألف دولار.

وطالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في خطابه موجه إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، باعتماد ذلك من الجهات المختصة، مشددا على ضرورة أن تكون أماكن التخزين ونقل اللقاح وفق المواصفات المطلوبة.

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