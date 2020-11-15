وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية يناقش احتياجات بلدية القطرون 

ناقش وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية الدكتور عادل عوض الزائدي، أبرز المختنقات والاحتياجات التي تواجه سير عمل بلدية القطرون، خلال استقباله اليوم الأحد، رئيس المجلس التسييري المكلف للبلدية إبراهيم محمد جابر وأعضاء المجلس التسييري.

وبحسب “وكالة الأنباء الليبية وال”، أكد “الزائدي” خلال اللقاء الذي عقده في مكتبه بمدينة بنغازي، بتخصيص مبلغ مالي لميزانية الطوارئ لحل المختنقات ببلدية القطرون.

كما بحث الوزير، خلال اللقاء، موضوع الموظفين المنسبين بالمجلس البلدي. بالإضافة إلى جهاز الأشغال العامة ومكتب خدمات النظافة وتراكم القمامة على الشوارع وانتشار الحشرات، وحل مشكلة آبار المياه الجوفية، وتذبذب التيار الكهربائي بالبلدية.