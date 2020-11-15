غازي: التنافس حول المناصب يدفع ملتقى تونس نحو طريق مسدود

قال الصحفي التونسي معلى غازي، إن “ملتقى الحوار الليبي في تونس تحول إلى أسواق وبورصات، لاختيار قائد المرحلة القادمة في ليبيا”.

وشدد غازي، عبر صفحته في موقع التواص الاجتماعي “فيسبوك”، على أن التنافس بين الأسماء للمناصب الكبرى، يدفع الملتقى إلى طريق مسدود.

ولفت غازي، إلى أن المشاركين في الملتقى، بعضهم يدفع بالتصويت، وبعضهم يدفع للتأجيل، والبعض يدفع بالدولار.

وأشار، إلى أن أخطر اللاعبين في هذه المسألة هو المال السياسي، واللعب على المكشوف، مضيفا أن المال الفاسد يتحرك وبقوة، ويجب إشهار العقوبات الدولية في وجه الفاسدين.

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