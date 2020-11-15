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غازي: التنافس حول المناصب يدفع ملتقى تونس نحو طريق مسدود

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الصحفي التونسي معلى غازي، إن “ملتقى الحوار الليبي في تونس تحول إلى أسواق وبورصات، لاختيار قائد المرحلة القادمة في ليبيا”.

وشدد غازي، عبر صفحته في موقع التواص الاجتماعي “فيسبوك”، على أن التنافس بين الأسماء للمناصب الكبرى، يدفع الملتقى إلى طريق مسدود.

ولفت غازي، إلى أن المشاركين في الملتقى، بعضهم يدفع بالتصويت، وبعضهم يدفع للتأجيل، والبعض يدفع بالدولار.

وأشار، إلى أن أخطر اللاعبين في هذه المسألة هو المال السياسي، واللعب على المكشوف، مضيفا أن المال الفاسد يتحرك وبقوة، ويجب إشهار العقوبات الدولية في وجه الفاسدين.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الافضل تسليم السلطة التنفيذية لرئيس السلطة القضائية ليكون رئيس للمجلس الرئاسى ويعمل من سرت على اختيار حكومة تكنوقراط بالتعاون مع لجنة العشرة لادارة الفترة الانتقالية والتمهيد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وعلى راسها مجلس النواب وتطهير اليلاد من المرتزقة والاحتلال واصدار عفو عام واعادة المهحرين واعتبار الاخوان تنظيم ارهابى واجراء اللنتخابات وضمان تسليم السلطة للفائز بارادة الشعب فالمؤكد ان القضاء لايمكن شراؤه بالمال الفاسد وكذلك ضباط الجيش الذين اقسموا على الدفاع عن الوطن وسلامة اراضيه اما السياسة النجاسة فيجب ابعادها من المشهد الحالى فشعار الاخوان الفساد هو الحل بدعم من المحتل المختل عقليا اردوغان شبطان الاخوان الذى يغرق الان فى تركيا ويهزى هزيان ردت عليه المعارضة اليوم بان اقالة صهره وزير المالية لاتكفى وان عليه ان يستقيل ولكنه مثل البغل ترامب لا يرى الحقائق امامه

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