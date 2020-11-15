إجراءات سريعة لمعالجة آثار السيول في راس لانوف

أصدر رئيس مجلس الادارة بشركة راس لانوف شعبان بسيبسو، تعليماته بتشكيل فريق أزمة لحصر ومعالجة الأضرار الناتجة عن هطول الامطار، والانجرافات والسيول التي تعرضت لها المدينة صباح يوم الجمعة الماضي، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات بالمدينة السكنية.

ويأتي قرار تشكيل لجنة للتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انحراف مسار مجرى المياه في الأودية المجاورة، ووضع معالجات ميدانية سريعة لها لمنع تكرار ذلك في قادم الأيام.

وتم تنظيف الطريق العام وإزالة الأتربة التي تجمعت بسببها المياه بكميات كبيرة وأدت إلى تعطيل حركة السير بشكل جزئي، كما تم البدء في تنظيف المناطق السكنية المتضررة خصوصاً خطوط تصريف مياه الأمطار، كذلك نجحت الفرق الفنية المختصة في إرجاع التيار الكهربائي لكافة المناطق المتضررة.

وتم تسجيل أضرار لـ25 منزلاً بالمدينة السكنية وبعض محطات الجهد الكهربائي داخل المدينة السكنية مما كان سبباً في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

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