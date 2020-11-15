ليبيا الان

بجهود ذاتية.. أهالي كاباو يُرممون مسجدا من “عُمق التاريخ”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واكبت قناة “218”، التشطيبات الأخيرة لمسجد “ات بارون” في مدينة كاباو، والذي تم تشييده في القرن الرابع ميلادي حسب البحوث.

وما يزال رجال العمل التطوعي بكاباو وقادة فوج كشاف كاباو وشباب المدينة، يعملون بكل جهد وجدية لإتمام التشطيبات الأخيرة للمسجد، بجهود ذاتية وبدعم من أهل المدينة الذين يتطلعون لإعادة افتتاح المسجد في الأيام المقبلة.

وعمل رجال العمل التطوعي في كاباو لمدة وصلت إلى 6 أشهر متواصلة من أجل ترميم وصيانة المساجد الأثرية في وادي أوسف بكاباو، ومن ضمنهم مسجد “ات بارون”، و”ابوربيع” الذي تواصل فيه العمل ليلا ونهار لترميمه بأفضل صورة.

أما مسجد “ات بارون”، فقد شهد عدة صيانات في 1318 و1335، وإلى هذا اليوم ما يزال أهالي كاباو يهتمون بتاريخ بلدهم الجميل معتبرين أنه موروث وكنز لكل الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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