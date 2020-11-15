عاجل// المشاركون في الحوار السياسي يصوتون بالرفض على استبعاد كل من تولوا مسؤولية في ليبيا منذ أغسطس عام 2014 من الترشح للرئاسي والحكومة

أفادت مصادر مطلعة من داخل الحوار السياسي في تونس، اليوم الأحد، بأن أعضاء الحوار صوتوا بالرفض على استبعاد كل من تولوا مسؤولية في ليبيا منذ أغسطس عام 2014 من الترشح للرئاسي والحكومة الجديدة .

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