الناظوري يُكلّف البحث الجنائي بضبط قاتلي حنان البرعصي

تتابع الغرفة الأمنية في بنغازي الكبرى برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، الوضع الأمني في المدينة، وعقدت لهذه الغاية اجتماعا موسعا لإصدار التكليفات التي تسهم في تحقيق الغايات المرجوة من إنشاء الغرفة.

وكلّف الناظوري خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الاستخبارات العسكرية، الإدارة العامة للبحث الجنائي بالاستدلال والبحث والتحري في واقعة اغتيال المحامية حنان البرعصي لضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

واغتيلت المحامية حنان البرعصي، بوابل من الرصاص، مساء الثلاثاء الماضي، على يد مجموعة مسلحة في بنغازي لاذت بالفرار.

كما كلف الناظوري جهاز مكافحة الظواهر السلبية بتأمين المستشفيات العامة في المدينة ومنع حصول أي اختراقات أمنية.

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