ليبيا
أنباء عن فشل التصويت على مقترح منع شاغلي المناصب الحالية من الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة بعد رفض بعض القوى له
15 November, 2020
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ليبيا
15 November, 2020
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يجب على البعثة الاممية الاستجابة للارادة الشعبية خلال ثورتهم الشعبية وتنفيذ مطلب الشعب بتسليم السلطة الى رئيس هيئة القضاء الاعلى بعيدا عن نجاسة السياسة ويتم تهيئة سرت بدعم من لجنة العشرة لتكون مقرا له لادارة الفترة الانتقالية لمدة عام واحد نصفها امنى لتطهير البلاد من المليشيات وتوحيد مؤسسات الدولة وعفو شامل وعودة المهجرين وتطبيق القانون على الجميع ثم اجراء الانتخابات فى الموعد المحدد
من سرقة الغزالة وباعها لإيطاليا ….؟؟
قام الحرامي محمود عبدالعزيز الورفلي والحرامي المهدي الحاراتي عميد بلدية طرابلس الكبرى بسرقة العزالة وتهريبها الى جمهورية مالطا بالاتفاق مع السلطات المالطية الحرايمية بدعم عصابات الحرايمية بحكومات دول الاتحاد الاوروبي الحرايمي وثم بيعها لإيطاليا بمبلغ 50 مليون يورو .
نتوجه الى الشعب الليبي عامة وسكان مدينة طرابلس خاصة برفع قضية لدى النائب العام ضد سارقي الغزالة الحرامي / عبدالعزيز الورفلي والحرامي المهدي الحاراتي بتهمة سرقة الغزالة والخيانة العظمى لدولة ليبيا وشعبها وضد رئيس وزراء مالطا الذي قام بمساعدتهم وضد قيادات السايسية للاتحاد الاوروبي الذين دعموا هؤلاء السارق والحرايمية بمافيهم العاهرة سيتفاني برفع قضايا جنائية ضدها بتهمة أنتهاك حقوق الانسان وفرض الدكتاتورية على الشعب الليبي بعيداً عن الديمقراطية التي تتشدق بها أمريكا وعصاباتها الحرايمية ومعهم اتحاد الحرايمية الاوروبي ومطالبتهم بتعويض الشعب الليبي … سيتم كشف جميع الحرايمية داخل ليبيا وخارجها بمافيهم رؤوساء وقيادات ومخابرات ودول وجماعات وافراد ومافيات وبنوك ومؤسسات وشركات تعمل على سرقة ونهب ثروات وتاريخ ليبيا بواسطة كلابهم .
عندك الحق متخافش الغزالة انشاء الله معاد تولي ـ وماشاء الله الصنايعية يحطوا فبدلها حوتين دلفين ناقزات داكنات علي نافورة تاخذ العقل يطيح عليها حمام السلام إلي فطرابلس ليبيا .
نافورة طرابلس ليبيا ـ بدل الغزالة
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