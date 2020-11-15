<br /> أنباء عن فشل التصويت على مقترح منع شاغلي المناصب الحالية من الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة بعد رفض بعض القوى له<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا أنباء عن فشل التصويت على مقترح منع شاغلي المناصب الحالية من الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة بعد رفض بعض القوى له 15 November, 2020 رابط مختصر



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