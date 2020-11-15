حوار تونس| رفض مادة الترشح للرئاسي والحكومة لمن تولى منصب منذ أغسطس  2014

أفادت مصادر مطلعة، في حوار تونس، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، قاموا بالتصويت بالرفض على استبعاد كل من تولى منصب في البلاد منذ أغسطس 2014 من الترشح للرئاسي والحكومة الجديدين.
وأكدت المصادر، أن مادة منع ترشح شاغلي المناصب (2014-2020 ) للحكومة الجديدة، قام برفضها 45 عضوًا، مقابل موافقة 29 صوتًا أخرًا فيما امتنع عضوًا واحدًا فقط عن التصويت.
وكانت “الساعة24” قد حصلت على بنود مقترح الباب الخاص باختصاصات السلطة التنفيذية الموحدة “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية” الذي تمت مناقشته في جلسات أمس بحوار تونس.
اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية
حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة اسثتناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي ، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي السلطة التنفيذية ولها على الأخص مايلي
- تنفيذ كل الاجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة
- وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الاولويات المنصوص عليها في ملتقي الحوار السياسي الليبي
- اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وانهاء المرحلة التمهيدية
- إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة
- تنفيد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد اجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي اللجنتين المختصتين بمجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة وفق أحكام القانون المالي النافذ.
- إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة و المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة ، حسب ما تراه ضروريا و ملائما ، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة .
- أي اختصاصات تنص عليها القوانين الليبي
- أي احتصاصات او كهام يمكن ان تنسد لها لاحقا من ملتقي الحوار السياسي الليبي .
- الوزارء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به ، وفي اطار التضامن الحكومي يقوم الوزراء باداء المهام المسندة اليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزارء على ذلك
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