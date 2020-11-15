حوار تونس| رفض مادة الترشح للرئاسي والحكومة لمن تولى منصب منذ أغسطس  2014

أفادت مصادر مطلعة، في حوار تونس، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، قاموا بالتصويت بالرفض على استبعاد كل من تولى منصب في البلاد منذ أغسطس 2014 من الترشح للرئاسي والحكومة الجديدين.

وأكدت المصادر، أن مادة منع ترشح شاغلي المناصب (2014-2020 ) للحكومة الجديدة، قام برفضها 45 عضوًا، مقابل موافقة 29 صوتًا أخرًا فيما امتنع عضوًا واحدًا فقط عن التصويت.

وكانت “الساعة24” قد حصلت على بنود مقترح الباب الخاص باختصاصات السلطة التنفيذية الموحدة “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية” الذي تمت مناقشته في جلسات أمس بحوار تونس.

اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية

حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة اسثتناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي ، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي السلطة التنفيذية ولها على الأخص مايلي