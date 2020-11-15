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حوار تونس| رفض مادة الترشح للرئاسي والحكومة لمن تولى منصب منذ أغسطس  2014

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت مصادر مطلعة، في حوار تونس، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، قاموا بالتصويت بالرفض على استبعاد كل من تولى منصب في البلاد منذ أغسطس  2014 من  الترشح للرئاسي والحكومة  الجديدين. 

وأكدت المصادر، أن مادة منع ترشح شاغلي المناصب (2014-2020 ) للحكومة الجديدة،  قام برفضها 45 عضوًا، مقابل موافقة  29 صوتًا أخرًا فيما امتنع عضوًا واحدًا فقط عن التصويت.

وكانت “الساعة24” قد حصلت على بنود مقترح الباب الخاص باختصاصات السلطة التنفيذية الموحدة “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية” الذي تمت مناقشته في جلسات أمس بحوار تونس.

اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية

حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة اسثتناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي ، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي السلطة التنفيذية ولها على الأخص مايلي

  1. تنفيذ كل الاجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة
  2. وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الاولويات المنصوص عليها في ملتقي الحوار السياسي الليبي
  3. اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وانهاء المرحلة التمهيدية
  4. إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة
  5. تنفيد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد اجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي اللجنتين المختصتين بمجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة وفق أحكام القانون المالي النافذ.
  6. إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة و المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة ، حسب ما تراه ضروريا و ملائما ، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة .
  7. أي اختصاصات تنص عليها القوانين الليبي
  8. أي احتصاصات او كهام يمكن ان تنسد لها لاحقا من ملتقي الحوار السياسي الليبي .
  9. الوزارء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به ، وفي اطار التضامن الحكومي يقوم الوزراء باداء المهام المسندة اليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزارء على ذلك
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الحكومة الرئاسي حوار تونس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالك بيسلموا البلاد للخرازت متاع خيرك تخزرلي – وعندك وما عنديش – وبرشة طروح – والمالدوفي وسافا بيانسوا – والدابلوفياتش – وعطيني كعبة عظم …!!!
    – من المهم أديروا ادارة للفحص السكاني لليبيا داخل البلديات والحكومة والأدارات والهويات والانتماء – لان تاخير وعرقلة الاعمال للحكومة الليبية الحالية آمر مدروس من جاليات عربية سكنوا وتمقرسوا لين خربوا البلاد وخشوا في عروقها وإدارتها – وانتم مسبوهين …!!!
    ضروري بتم عملية الحصر للتعداد السكاني – وليبيا والليبيين الحقيقين لم تتدخلوا في شءون ادارة اي دولة اخرى .

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