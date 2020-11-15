البيضاء تُقدّم “جرعة قوية” من الأدب والشعر

اختتمت فعاليات مهرجان الخريف للشعر والقصة القصيرة في دورته الأولى في مدينة البيضاء بقاعة المركز الثقافي، بحضور نخبة من الأدباء والكتاب من عدة مدن ليبية.

وقدمت من خلال هذا المهرجان العديد من الأمسيات في القصة القصيرة والشعر، وكانت ايضا براح مهم للدفع بالمواهب، وكذلك فرصة للتنافس بين المشاركين.

واستمر المهرجان لمدة ثلاث أيام، قدمت من خلاله الأصبوحة الشعرية والامسية الشعرية وفعاليات قصصية، واختتم المهرجان بإلقاء محاضرتين، الاولى عن تاريخ القصة والثانية عن تاريخ الشعر.

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