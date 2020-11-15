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البيضاء تُقدّم “جرعة قوية” من الأدب والشعر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت فعاليات مهرجان الخريف للشعر والقصة القصيرة في دورته الأولى في مدينة البيضاء بقاعة المركز الثقافي، بحضور نخبة من الأدباء والكتاب من عدة مدن ليبية.

وقدمت من خلال هذا المهرجان العديد من الأمسيات في القصة القصيرة والشعر، وكانت ايضا براح مهم للدفع بالمواهب، وكذلك فرصة للتنافس بين المشاركين.

واستمر المهرجان لمدة ثلاث أيام، قدمت من خلاله الأصبوحة الشعرية والامسية الشعرية وفعاليات قصصية، واختتم المهرجان بإلقاء محاضرتين، الاولى عن تاريخ القصة والثانية عن تاريخ الشعر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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