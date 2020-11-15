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بسواعد شباب المدينة.. “نافورة السعادة” تُزيّن الغريفة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزامنا مع الذكرى السنوية لافتتاح مجسم الفنار في الغريفة، افتُتحت نافورة السعادة بجهود ذاتية من شباب الرابطة للعمل التطوعي.

وشهد حفل افتتاح النافورة حضورا لافتا من أهالي المدينة الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز الصغير في شكله والكبير في معناه.

وتضاف هذه الإطلالة الجديدة للمدينة، بسواعد شبابها المتطوعين، الذين زينوا الشارع الرئيسي بلمسة جميلة تسر الناظرين.

ويأتي افتتاح النافورة، في الوقت الذي تشهد فيه البنى التحتية تضررا في مكوناتها منذ سنوات عديدة، فيما تعهد المجلس البلدي بدعم هؤلاء الشباب لمواصلة مشوارهم التطوعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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