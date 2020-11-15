فيديو: هذا ما جاء في لقاء وفد من قبيلة المقارحة بحفتر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2020

قال بيان لقبيلة المقارحة أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر استقبل يوم الجمعة الماضي وفدا ممثلا عنها، من أجل التشاور حول تطورات الأوضاع في البلاد ومعرفة موقف القبيلة من التطورات الحاصلة.

وأضاف البيان أن الوفد الذي التقى قائد الجيش أكد على جملة من النقاط وهي التالي:

1- دعمها المستمر والدائم للقوات المسلحة العربية الليبية وقائدها.

2- الدفع بابنائها للإنضواء في القوات المسلحة للذودعن سيادة الوطن وحماية كرامته ، وهي مفتخرة بقوافل الشهداء التي قدمتها قبيلة المقارحة في سبيل الوطن، كتفاً بكتف مع ابناء القبائل والمدن الليبية في كافة ربوع ليبيا.

3- الايمان بان القوات المسلحة العربية الليبية هي حصن لضمان وحدة ليبيا ،وصون سيادتها وحرية مواطنيها.

4- تعلن عن امتنانها وتقديرها للإستقبال الرائع الذي حضي به وفد قبيلة المقارحة من قبل القائد العام. وتقدم له الشكر على حسن معاملته لابنائها.

5- تعلن عن اطمئنانها على مستقبل ليبيا فقد عدنا من عند القائد العام ونحن اشد ايماناً بالنصر، بفعل ثورة الكرامة ضد الارهابيين والعملاء واللصوص .

6- تدعو الليبيين في كافة قبائلهم ومدنهم للالتحام مع قواتهم المسلحة لتطهير ليبيا من الزنادقة الارهابيين والعملاء واللصوص.

7- تعلن عن إيمانها بضرورة اجراء الحوارات بين الليبيين من أجل التصالح وطي صفحة الصراعات المميتة.