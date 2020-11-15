“تسييري طبرق” يُحدد تسعيرة السلخانة العامة الجديدة

حدد المجلس التسييري لبلدية طبرق، تسعيرة جديدة للذبح والسلخ في السلخانة العامة الجديدة المزمع افتتاحها قريبا، وقال عضو تسييري طبرق منصور مداوي إن قرار افتتاح سلخانة عامة جاء من رئيس المجلس لإصحاح البيئة والذبح بطريقة قانونية وصحية.

وأضاف مداوي أن السلخانة العامة الجديدة جاءت لأن السلخانات الموجودة في المدينة غير مستوفية للشروط، ولا تملك التراخيص اللازمة للعمل، مبينا أن السلخانة الجديدة سيتوفر فيها طبيب بيطري وأخصائي إصحاح بيئي وحرس بلدي وبالتنسيق مع قصابي طبرق لإتمام إجراءات الذبح والسلخ وفقا للشروط الصحية.

وحدد المجلس التسييري تسعيرة جديدة للذبح والسلخ بالسلخانة العامة قدرت بـ10 دنانير للضأن والماعز و35 دينارا للبقر والإبل.

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