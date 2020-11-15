“ارتفاع جنوني” لأسعار الخضار في الغريفة

ارتفعت- في الآونة الأخيرة- أسعار الخضار والفواكه بسوق الغريفة، يعزوها التجار إلى انخفاض المنتوج المحلي ونقص المستورد، مع عراقيل الخضار والفواكه من مسافات بعيدة كالطماطم الذي تجاوز سعر الصندوق منه الـ150 دينارا بعد ما كان تحت سقف 100 دينار.

هذا الارتفاع عبر عنه المواطن باستياء كبير، كونه يعتبر مفاجئا ولا يتناسب مع جودة البضائع المستوردة، مثل الطماطم غير الناضجة والمشوهة ببثور سوداء تجعلها غير صالحة للاستهلاك، وما يزيد الوضع سوءاً هو نقص السيولة النقدية.

واعتمد باعة سوق الخضار في الغريفة مؤخراً على البضائع المستوردة من شرق وغرب البلاد بسبب ضعف تسويق المنتجات المحلية، في حين يواجه المزارع صعوبات في الحصول على البذور بأثمان مناسبة، والخشية من فساد النباتات حال انقطاع الكهرباء في أي لحظة، ومع كل ذلك يأمل أهالي الغريفة أن تنخفض الأسعار في أقرب وقت.

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