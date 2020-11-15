«موسى الكوني» يعتذر عن قبول أي منصب أو موقع قيادي في المرحلة القادمة

أكد موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، تقديره لدعوات وطنية وصلته لتولي إحدى المسؤوليات القيادية المرتقبة من الحوار السياسي الليبي.

وأفاد «الكوني» في تصريحات خاصة، لـ«الساعة 24»، اليوم الأحد، أنه “يتقدم بجزيل الشكر لكل الشخصيات والقوى الوطنية في ليبيا وخصوصا أهلنا في فزان شاكرا لها ثقتها وحسن ظنها بنا”.

وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، أن يتفهم الجميع “موقفه واعتذاره عن قبول أي منصب أو موقع قيادي”، داعيا الله عز وجل أن “يوفق الليبيين إلى كلمة سواء وصولا للعبور لمرحلة أكثر أمنا واستقرارا عبر انتخابات شفافة وعلى قاعدة دستورية عادلة”.