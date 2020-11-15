الجمارك: سيتم مصادرة البضائع الموردة من الخارج بعد نهاية العام الحالي

أكدت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أنها سترفض الإفراج عن السلع والبضائع الموردة من الخارج بعد نهاية العام الحالي.

وأوضحت المصلحة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه مع إنتهاء يوم 31 ديسمبر المقبل، لن يتمكن التجار من استلام بضائعهم في الموانئ والمنافذ البرية، وسيتم مصادرة جميع الشحنات بعد ذلك التاريخ.

ولفتت المصلحة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، والذي سمح للتجار بالاستيراد بدون اعتماد مستندي يثبت حصولهم على العملة الأجنبية المصرف المركزي بطرابلس.

وينص قرار الرئاسي على انتهاء الفترة المسموح للتجار بالاستيراد خلالها حتى يوم 31 من شهر ديسمبر من العام 2020.

وقالت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا القانون وحماية الاقتصاد الوطني.

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