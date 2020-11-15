«الدبيبة»: مشاركون برؤوس مرفوعة في الحوار من أجل ليبيا وليس من أخلاقنا تقديم الرشاوي

اتهم الصحفي “محمد الجارح”، “عبد الحميد الدبيبة” أحد الأسماء التي طرحت لرئاسة ليبيا في حوار تونس، بتقديمه رشوى عبر ابن عمه «علي الدبيبة» أحد أعضاء لجنة الحوار .

وقال «الجارح» في تصريحات صحفية، أن “الرشوة التي عرضها الدبيبة كانت للتصويت له وبلغت قيمتها 200 ألف دولار”، مشيرًا إلى أن “عضوين من لجنة الحوار أكدا له ذلك، وأن البعثة على علم وبالأخص ستيفاني ولياميز”.

ومن جانبه نفى «عبد الحميد الدبيبة»، تلك التصريحات معتبرًا أنه غير صحيحة قائلًا: “لدي خصوم في هذا السباق وهناك من يصدرون شائعات، والحقيقة هذا الموضوع لن نستطيع التحكم فيه، لأنه من الخصم والمشاركين”.

وتابع؛ “مشاركين برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا و لا يمكن أن نخطأ وما قيل عاري عن الصحة “، مبديًا “تعجبه من تلك الشائعات التي تحاول إسقاطه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ ليبيا، مستنكرًا في الوقت نفسه سماع تلك التصريحات “، على حد زعمه .

وأكد «الدبيبة» أن “من يقومون برشوة الأشخاص لأغراض كهذه لا يناسبني، وهذا بيع للنفس”، موضحًا عدم حديث البعثة بخصوص هذا الموضوع، مستطردًا في الوقت نفسه أنه لم يسمع عن “محمد الجارح” على الصعيد الشخصي أو العام .

وختم تصريحه قائلًا: إن “عضو بلجنة الحوار السياسي “علي الدبيبة” ابن عمي ويعرفه كافة الليبيين ويحترمونه وليس م أخلاقه تقديم الرشاوي لدعمي أو دعم غيري”.