عاجل // مصادر: من أسباب فشل “ملتقى تونس” عدم الاتفاق على أسماء قيادات السلطة الجديدة

أفادت مصادر إعلامية، الأحد، أن فشل أطراف الأزمة الليبية في ملتقى تونس جاء بسبب عدم اتفاقها على أسماء من سيتولون قيادة السلطة الجديدة.

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