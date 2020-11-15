عاجل // مصادر: من أسباب فشل “ملتقى تونس” عدم الاتفاق على أسماء قيادات السلطة الجديدة

أفادت مصادر إعلامية، الأحد، أن فشل أطراف الأزمة الليبية في ملتقى تونس جاء بسبب عدم اتفاقها على أسماء من سيتولون قيادة السلطة الجديدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر إعلامية، الأحد، أن فشل أطراف الأزمة الليبية في ملتقى تونس جاء بسبب عدم اتفاقها على أسماء من سيتولون قيادة السلطة الجديدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
على البعثة الاممية الاستجابة لارادة الشعب الذى خرج بالالاف وطلب بتسليم السلطة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء لادارة اليلاد خلال الفترة الانقالية من سرت فى حماية شرطة وطنية موحدة وجيش وطنى موحد بالتعاون مع لجنة العشرة ويجب الابتغاد عن الانتهازيين من قطيع الخرفان فى تونس فمن جاء بهذه الوجوه القذرة اكيد قبض الثمن من قطرائيل لافساد المشهد الليبى
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