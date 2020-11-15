هكذا علّق فحيمة على فشل حوار تونس في الوصول إلى حل للأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 November, 2020

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن فشل حوار تونس هو “دليل جديد على أن الحلول المعلبة المستوردة لا تأتي بخير”

وأضاف فحيمة في تعليق له على فشل الحوار أن “محطة النهاية التي وصل اليها حوار تونس كان من المفترض ان تكون هي محطة الانطلاق لاننا سبق وان توقفنا عندها في حوارات سابقة .. لكن مبدأ تجيير نجاحات الغير كان هو المبدأ الحاكم لدى ستيفاني على ما يبدو.”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ما حدث يؤكد أن المشكلة في ليبيا “أصبحت مشكلة اسماء أي ‘من يتقلد ماذا’ ولم تعد قضية وطن”، معتبرا أن “النجاح ليس كلمة تقولها ستيفاني في مؤتمر صحفي و تتلقفها وسائل الاعلام لتثبت بها نجاحها في مواضع فشل غيرها”.

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