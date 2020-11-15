عبدالحميد الدبيبة : كل الليبيين يحترمون علي الدبيبة والرشاوى ليست من أخلاقنا

ليبيا – اعتبر المرشح لرئاسة وزراء حكومة حوار تونس عبدالحميد الدبيبة أن ما اتهم به وعائلته من خلال إبن عمه علي الدبيبة عضو الحوار بدفع رشاوى وشراء أصوات بأنها اشاعات صادرة عن خصوم في هذا السباق .

وقال الدبيبة في تصريح لصحيفة ” صدى ليبيا ” : ” نحن مشاركين برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا ولا يمكن أن نقع في خطأ وما قيل عاري عن الصحة ” . مستنكرًا باستغراب من ” الاشاعات ” على حد قوله ومحاولة لاسقاطه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ ليبيا ” .

الجارح : عضوان في حوار #تونس أكدا لي تلقيهم عرض شراء أصوات للدبيبة بقيمة 200 ألف دولار . #ليبيا #المرصد https://t.co/oa1Gavfk2M — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 15, 2020

وكانت تقارير عدة قد تداولت هذه الأسبوع عن ” ماراثون شراء الأصوات ” للظفر بمنصب رئاسة الحكومة يتصدرها الدبيبة عبدالحميد وعلي وفتحي باشاآغا وغيرهم .

الصحفي التونسي غازي معلى : بورصة شراء أصوات الحوار الليبي في فندق موڤنبيك تختلف عن غولدن توليب والبورصة الأم في فورسيزونز . #ليبيا #المرصد https://t.co/egtGjuLRKb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 15, 2020

وأكد الدبيبة عدم حديث البعثة بخصوص هذا الموضوع وبأنه لم يسمع به على الصعيد الشخصي أو العام ، مشيراً إلى أن عضو بلجنة الحوار السياسي “علي الدبيبة” ابن عمه يعرفه كافة الليبين ويحترمونه وليس من أخلاقة تقديم الرشاوي لدعمه أو غيره ، وفق قوله .

بالمستندات | تحقيق يكشف عن حجم ثروة الدبيبة فى كندا وكيف جمعها بعيداً عن أعين الدولة على حساب البنية التحتية لـ #ليبيا. #المرصد الفرجاني: على البعثة الأممية فرض مخرجات الاجتماعات العسكرية على تركيا راعية ميليشيات طرابلس — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 26, 2018

وكان الباحث السياسي والكاتب محمد الجارح قد أكد اليوم أن عضوان بالحوار أبلغاه بتلقيهما عرضًا بالرشوة لشراء صوتيهما من قبل أحد مرافقي علي الدبيبة في الحوار وذلك لصالح عبدالحميد .

تقرير إستقصائي يكشف تفاصيل جديدة عن ” إمبراطورية الدبيبة ” من قبرص وحتى قلاع أسكتلندا ! . #ليبيا #المرصد

https://t.co/WLZLQqjjOq — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 26, 2018

المرصد – متابعات

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