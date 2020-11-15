“الغرفة الأمنية بنغازى الكبرى” تبحث حصر الأجانب واللوحات المعدنية للمركبات الشرطية والعسكرية

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الأحد، بمقرها في مبنى الاستخبارات العامة بحضور كل أعضائها وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات.

وبحسب إيجاز صحفى للغرفة، تمت مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها وبيان مواقع القصور ومواقع الضعف لتفاديه في المستقبل ، وبحث تجديد آلية عمل تسليم المقرات الحكومية والخاصة التي تم اخلائها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.

وتمت مناقشة موضوع حصر الأجانب بمدينة بنغازي وفقاً للجان المعدة لذلك وفي إطار ما نصت عليه اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، و تحديد آلية عمل للقضاء على تجول المركبات الشرطية والعسكرية بدون لوحات معدنية في إطار التنسيق مع إدارة الآليات العسكرية ووحدة تراخيص بنغاز، وكذلك مناقشة موضوع تفعيل مصنع اللوحات المعدنية وتطويره لمواكبة التطور التكنلوجي في هذا المجال .

وتم خلال الاجتماع تكليف الشرطة العسكرية بمتابعة عمليات تسليم الأسلحة والذخائر من الوحدات التي تم اخلاء مواقعها إلى مقراتها الرسمية، و تحديد آلية عمل بمقر الغرفة الامنية بنغازي الكبرى فيما يتعلق باستلام البلاغات من الجهات العامة والمواطنين بخصوص الخروقات الأمنية والعسكرية.