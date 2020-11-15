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“مطار معيتيقة: وزارة النقل التونسية تشترط إجراء اختبار كورونا  للقادمين لها من ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، عن الاشتراطات التي وضعتها وزارة النقل التونسية، بشأن المسافرين من الأراضي الليبية إلى تونس، في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت الإدارة في إيجاز صحفي ” على المسافرين إبراز صورة التحليل الخاص (PCR) عند الوقوف أمام منصة الركاب وأن لا يتجاوز 72 ساعة من الوصول لتونس”.

كما نشرت منشورا بالتعهد الخاص الصادر من السلطات التونسية بهذا الشأن، بالإضافة للنموذج الإلزامي ليتم تعبئته من قبل المسافرين قبل صعود الطائرة من مطار معيتيقة الدولي.

وتضمن النموذج، أن تتم الإجراءات بدءا من يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر، واشترطت أن يخضع المسافرين إلى حجر صحي مدته لا تقل عن 14 يوما، وإذا رغب المسافر في إنهاء الحجر قبل موعده، يتم السماح له بذلك بعد مرور أسبوع من بداية حجره، على أن يقوم بإجراء اختبار pcr على نفقته الشخصية في اليوم السابع من الحجر.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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