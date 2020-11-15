«افحيمة»: مشكلتنا في ليبيا أصبحت مشكلة أسماء «من يتقلد ماذا»  و لم تعد قضية وطن

علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة، على انتهاء الحوار السياسي في تونس، قائلًا: “دليل جديد على أن الحلول المعلبة المستوردة لا تأتي بخير”.

أضاف “افحيمه” على حسابه بـ”فيسبوك”، الأحد، أن “محطة النهاية التي وصل إليها حوار تونس كان من المفترض أن تكون هي محطة الانطلاق لأننا سبق وأن توقفنا عندها في حوارات سابقة.. لكن مبدأ تجيير نجاحات الغير كان هو المبدأ الحاكم لدى ستيفاني على ما يبدو”.

وتابع؛ ” ما حدث يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من أن مشكلتنا في ليبيا أصبحت مشكلة أسماء أي “من يتقلد ماذا ” و لم تعد قضية وطن”.

وختم قائلًا: “النجاح ليس كلمة تقولها ستيفاني في مؤتمر صحفي و تتلقفها وسائل الإعلام لتثبت بها نجاحها في مواضع فشل غيرها”.