وليامز: اجتماع افتراضي خلال أسبوع لبحث آلية اختيار شاغري المناصب وإنهاء القضايا الخلافية

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، وقالت إن المشاورات ستتواصل من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت خلال أسبوع، مخصص لبحث آلية اختيار شاغري المناصب وبحث إنهاء القضايا الخلافية، قائلة «لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات».

وأضافت وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس، مساء اليوم، إنه «لا يمكن وضع حلول لصراع استمر 10 سنوات (في ليبيا) خلال أسبوع»، في إشارة لملتقى الحوار الليبي في تونس.

وأضافت «لقد أنجزنا الكثير .. وأنا مسرورة جدا بنتائج المحادثات لكن لا يزال أمامنا عمل كثير».

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