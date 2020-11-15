عبد الرحمن السويحلي: اتفقنا بحوار تونس على خارطة طريق لإجراء الانتخابات 24 ديسمبر 2021

قال عبد الرحمن السويحلى، رئيس المجلس الاستشاري السابق، بفضل الله نجحنا في التوافق مع زملائنا على خارطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في 24-12-2021، وهو السبب الرئيسي لمشاركتي في ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف في تغريده له على حسابه بموقع توتير، إعادة الأمانة للشعب هي الهدف المنشود، عملنا بكل قوة على إعلاء المصلحة الوطنية والتوافق الشامل بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

يذكر أن ستيفاني وليامز، قد أنهت جلسات اليوم من ملتقى الحوار في تونس على أن تعود الأسبوع المقبل عبر اجتماعات عبر تقنية زووم، فيما قالت مصادر لـ”الساعة24″، أنه خلال الاجتماعات المنعقدة في حورا تونس، كان هناك 3 مقترحات قدمت إلى البعثة من المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض الأعضاء من المنطقة الغربية ، وهي كالتالي:

الاقتراح الأول

1. الأقاليم كمجمعات انتخابية تقوم باختيار ممثليها عن المجلس الرئاسي مباشرة من دون الرجوع إلى القاعة

2. ينتخب رئيس الوزراء من القاعة مباشرة.

3. وكان هناك بند من أحد المقترحان أن تؤول رئاسة الوزراء إلى المنطقة الغربية

والاقتراح الثاني مقدم من عدد من أعضاء اللقاء، وهو أن يتم الترشيح كالتالي:

1. يرشح كل مجمع انتخابي ” مجمعات برقة وفزان وطرابلس” مرشحين على الأقل لمنصب عضو مجلس رئاسى على أن يعود القرار إلى تصويت من خلال القاعة

2. لم تذكر الوثيقة منصب رئيس الوزراء ولكن لم يكن هناك اعتراض على آلية انتقائه من القاعة

والاقتراح الثالث، مقدم من النائب مصباح دومة وهو:

1. تقوم الأقاليم “الجنوب والشرق والغرب” بترشيح من حصل على 40% داخل المجمع “الخاص بها”على أن ينتج كل مجمع انتخابي مرشحين للمجلس الرئاسي.

2. تزكية مركبة لرئيس الوزراء بحيث يجب الحصول على تزكيات من القاعة مناسبة جغرافيا.

3. يقوم تقديم الأسماء إلى اللجنة أو يقوم المرشحين بتركيب قائمتين لعرضهم على القاعة للتصويت، بالنسبة للبعثة يجب أن يكون هناك مركز واحد على الأقل للمرأة.