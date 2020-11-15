عاجل // وليامز : اتفقنا على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس ، أنه تم الاتفاق على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس ، أنه تم الاتفاق على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
طقوس غريبة ومحرمة ومتعلقات بالحضرة في تونس
⛔⚡ يذيحون فيها الاطفال الأيتام⚡ .⛔ .!!!!!
داخل القلاع والحصون ……………🚩
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