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عاجل // وليامز : اتفقنا على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس ، أنه تم الاتفاق على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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