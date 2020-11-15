عاجل // وليامز : اتفقنا على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس ، أنه تم الاتفاق على تمثيل المرأة الليبية في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب

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