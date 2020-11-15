وليامز: ملتقى الحوار الليبي توافق على 3 ملفات مهمة.. وتغيير الوضع بحكومة تكنوقراط

كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن حدوث توافق على 3 ملفات مهمة خلال الملتقي السياسي الليبي في تونس، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.

وأضافت وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس، مساء اليوم، أن البعثة ستنشر كل الوثائق التي توافق عليها الملتقى.

وتابعت أن الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة، «علينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها».

وأكد أن «لدى السياسيين الليبيين فرصة الآن ليكونوا في المشهد أو ينتهوا كما انقرضت الديناصورات»، بحسب قولها.

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