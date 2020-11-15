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رغم موافقة 61%.. لماذا فشل التصويت علىً منع تولي أي مسؤول من 2014 مناصب بـ«الرئاسي» والحكومة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن فشل التصويت علىً منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية لكل مسؤول حكومي أو تشريعي منذ 2014 إلي يوم، رغم موافقة 61% عليه من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس، مؤكدة أن المطلوب للموافقة على المقترح 75%.

وأضافت وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس، مساء اليوم، أن التصويت علىً المقترح انتهى بتصويت 45 بالموافقة على المقترح ورفض 29، إذ لم تبلغ النسبة 75% وهو الشرط المطلوب لتمرير القرار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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