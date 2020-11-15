عاجل // ويليامز : ليبيا بحاجة لحكومة قوية و موحدة لإنتشالها من الأزمة الراهنة

أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس ، أن ليبيا بحاجة لحكومة قوية و موحدة لإنتشالها من الأزمة الراهنة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس ، أن ليبيا بحاجة لحكومة قوية و موحدة لإنتشالها من الأزمة الراهنة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
حكومة السراج وعصابة الاخوان المفسدين نشلت الشعب الليبى فمتى يتم انتشال الشعب من النشالين ونشيل فاسد السراق
أضف تعليقـك