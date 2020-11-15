عاجل // ويليامز : ليبيا بحاجة لحكومة قوية و موحدة لإنتشالها من الأزمة الراهنة

أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام ملتقى الحوار السياسي بتونس ، أن ليبيا بحاجة لحكومة قوية و موحدة لإنتشالها من الأزمة الراهنة

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